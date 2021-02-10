Ситник: у НАБУ можуть забрати справу ПриватБанку

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що розслідування справи по ПриватБанку можуть передати до іншого правоохоронного органу.

Про це він сказав на брифінгу в середу.

За словами Ситника, зміну підслідності збираються організувати за допомогою Печерського районного суду Києва. "Зараз у нас назріває рішення Печерського суду по ПриватБанку, щоб забрати цю справу, за нашою інформацією", - сказав директор НАБУ.

Ситник сказав, що Кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє забирати справи НАБУ, але останнім часом "рішення печерського судді використовується як інструмент, щоб цю норму обходити".

Так, наприклад, справу, де фігурує заступник голови Офісу президента Олег Татаров, передали з НАБУ до Служби безпеки України. Ситник зазначив, що ця схема була б неможливою без згоди Офісу генпрокурора.

"Печерський суд чомусь втручається в дискрецію прокурора. Прокурор чомусь добровільно цю дискрецію віддає суду, тому що там написано "зобов'язати розглянути спір про підслідність". І прокурор мав би зважати на те, що КПК не дозволяє передавати іншим органам. Це проігноровано Офісом генпрокурора", - сказав Ситник.

Нагадаємо, що на початку 2020 року в Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Артема Ситника. Він назвав її нелегітимною і пов'язав зі справою ПриватБанку

В квітні 2020 року колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що керівництво Служби безпеки України на чолі з другом президента Іваном Бакановим де-факто блокує висунення підозри організаторам корупційної схеми в ПриватБанку.

В грудні 2020 року генеральна прокурорка Ірина Венедіктова включила себе до складу груп прокурорів у справах Привату.

18 грудня 2016 року уряд України прийняв рішення про націоналізацію ПриватБанку у зв'язку з його неплатоспроможністю.

Залучена 2017 року компанія Kroll за підсумками аудиту банку встановила, що до націоналізації ПриватБанк був об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум $5,5 млрд.

Банком раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.