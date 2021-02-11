Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Зеленський закликав депутатів від "Слуги народу" визначитися, з ким вони
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Дружина Олексія Навального прилетіла до Німеччини (оновлено)
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Імунолог Борис Донськой: "Ми наближаємося до колективного імунітету, але ми робимо це як дикуни"
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Нацкорпус зіткнувся з "бойовим крилом" "ОПЗЖ" у центрі Києва (оновлено)
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
Кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографією
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
"Слуга народу" висуне кандидатом на довиборах в Раду Василя Вірастюка, - джерела
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Поліція виявила на базі "бойового крила" "ОПЗЖ" в Києві зброю та вибухівку
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Колишній радник Зеленського злив у ЗМІ розмову з Джуліані, яка передувала скандальному дзвінку Трампа
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
ГоловнаПолітика

Гетманцев розповів, як Україна оподатковуватиме Google, Facebook та Netflix

Новий закон дозволить урівняти в правах український і транснаціональний бізнес.

Гетманцев розповів, як Україна оподатковуватиме Google, Facebook та Netflix
Фото: facebook/Слуга Народу

Україна не запроваджуватиме додатковий податок для техногігантів, які не є резидентами, на кшталт Facebook та Netflix, а лише змусить їх платити податок на додану вартість з тих електронних послуг, які вони продають українцям.

Про це заявив народний депутат від "Слуги Народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю hromadske.

Нардеп пояснив, що ПДВ мають сплачувати всі, зокрема й техногіганти, проте наразі в законодавстві просто немає інструментів, щоби "адмініструвати цю діяльність". Саме тому в новому законопроєкті прописали обов’язок "сервісів електронної комерції" сплачувати ПДВ.

Тобто йдеться про той податок, який є зараз, а новий закон має ввести полегшений механізм його сплати, пояснив Гетманцев.

"Віддалена реєстрація в електронному кабінеті, сплата у валюті, спілкування англійською мовою з нашою податковою службою. Тобто все, аби їм було зручно це робити й вони робили віддалено", - навів депутат інструменти, завдяки яким техногіганти зможуть платити податки в Україні.

Гетманцев припускає, що якісь послуги подорожчають через цей податок.

"Якщо обкладається податком хліб, ковбаса і молоко - товари першої необхідності, то податком повинні обкладатися послуги, які не є предметом першої необхідності. Тим більше не повинна створюватися ситуація різного рівня оподаткування в межах однієї юрисдикції", - підсумував депутат.

Нагадаємо, що у грудні 2019 у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про введення ПДВ на послуги західних інтернет-корпорацій, таких як Google, YouTube, Facebook, Apple, Adobe, Netflix.

Ухвалення закону для українців може означати подорожчання західних інтернет-сервісів на 20%, оскільки в них буде закладено розмір ПДВ.

Рада ще минулого тижня мала голосувати за "податок на Google", що зобов'яже інтернет-гігантів платити Україні ПДВ, однак черга до цього законопроєкту не дійшла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Новини по темі:

Читайте також