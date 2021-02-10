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Офіс генпрокурора попросив Канаду надати запис, який свідчить, що літак МАУ в Ірані могли збити навмисно

Це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

Офіс генпрокурора попросив Канаду надати запис, який свідчить, що літак МАУ в Ірані могли збити навмисно
Фото: EPA/UPG

Офіс генерального прокурора підготував запит до Канади про надання міжнародної правової допомоги щодо отримання аудіозапису, опублікованого канадським телерадіомовником CBC News, на якому може міститися інформація про ймовірну навмисність збиття українського пасажирського літака МАУ рейсу PS 752 в небі над Іраном.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, інформує пресслужба ОГП.

За його словами, це буде вже четвертий запит до канадської сторони.

"Сподіваємося, що Канада без зайвих очікувань надасть Україні наявні у них записи переговорів, що були опубліковані в ЗМІ. Ми розраховуємо на отримання аудіофайла, адже процеси дослідження запису та проведення фонетичних експертиз можуть бути запущені паралельно: в Канаді і в Україні. А, отже, й слідство піде більш оперативно для швидшого встановлення істини і відновлення справедливості", - зазначив Гюндуз Мамедов.

Нагадаємо, 8 січня Офіс генерального прокурора розпочав кримінальне провадження за фактами умисного вбивства, знищення чужого майна та порушення правил безпеки руху повітряного транспорту (пп.1 ч.2 ст.115, ч2. ст.194, ч.3 ст. 276 КК України). Внаслідок авіакатастрофи загинуло 176 пасажирів та членів екіпажу, серед яких 11 українців.

Сьогодні канадське видання CBC News заявило, що у слідства є запис з голосом міністра закордонних справ Ірану Мохаммада Джавада Заріфа, який нібито обговорював можливість того, катастрофа МАУ була навмисним актом.

Іран вже спростував версію навмисного атаки на український літак МАУ.

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