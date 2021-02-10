Саакашвілі посварився з послом України в Грузії

Міністерство закордонних справ змушене було публічно заступитися за посла України в Грузії Ігоря Долгова, якого Михайло Саакашвілі напередодні назвав "хабарником і корупціонером".

Конфлікт між дипломатами і Саакашвілі почався після того, як він закликав своїх прихильників у Грузії до непокори владі та недотримання обмежень у країні, пов'язаних із коронавірусом.

Саакашвілі не має грузинського громадянства, але має паспорт України. Тому заяви політика довелося коментувати послу України.

За словами Долгова, Саакашвілі як конкретна особа має право на висловлювання, проте "заклики, пов'язані з непокорою і проведенням протизаконних маніфестацій" у Грузії, не допомагають двостороннім відносинам і не допомагають грузинському народу.

"Відповідно, сподіваюся, що одна конкретна думка однієї конкретної особи, громадянина України й колишнього громадянина Грузії, не зашкодить нашій дружбі та бажанню наших народів іще більше зблизитися. Нам потрібна сильна і єдина Грузія стратегічним партнером. Це наш спільний інтерес і прагнення бути сильними й надійними одна для одної", - зазначив український дипломат, коментар якого навело грузинське МЗС.

Саакашвілі у відповідь вибухнув гнівним постом у фейсбуці.

"Я вважаю, що він глибоко корумпований. Я вважаю, що він діє проти українських інтересів, і я буду домагатися того, щоб таких послів не було ні в України, ні в Грузії. І я цю справу доведу до кінця. На моє глибоке переконання, цей посол – хабарник і корупціонер, який не має нічого спільного із захистом українських інтересів", - написав політик на своїй сторінці.

У середу зранку Саакашвілі отримав відповідь від речника МЗС Олега Ніколенка, який, по суті, підтвердив позицію посла.

"МЗС України вкотре застерігає громадян України, які є публічними особами, від закликів до акцій непокори в дружній іноземній державі Грузії. Такі заяви можуть бути розцінені як втручання у внутрішні справи нашого стратегічного партнера. Українська держава ніколи не вдавалася та не вдаватиметься до подібних втручань і виступає категорично проти таких дій на міжнародній арені", - йдеться в заяві.

Ніколенко зазначив, що звинувачення на адресу посла Долгова "не мають жодних доказів, окрім емоцій обвинувачувача", і міністерство не стане відволікатися на них.

Нагадаємо, що Саакашвілі з травня 2020 року є головою виконкому Нацради реформ.