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Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"

Водночас він залишається членом партії.

Сергій Притула вийшов з керівництва "Голосу"
Фото: goloszmin.org

Шоумен та колишній кандидат на посаду мера Києва Сергій Притула вийшов з політради партії "Голос". Він також перестав бути заступником голови політсили.

Про це повідомляє "Суспільне".

Відповідне рішення було ухвалене під час з’їзду партії 29 січня. Його причиною, як зазначається, стала зміна завдань, які стоять перед політсилою.

"Попередній склад політради та заступники голови партії займалися місцевими виборами. Зараз партійці обрали новий склад – для втілення Національного плану "Голосу" на 2021 рік", - йдеться у повідомленні.

Тепер за програмний напрямок партії відповідатиме Інна Совсун, за міжнародний - Андрій Осадчук, парламентський - Ярослав Железняк.

Водночас Притула залишається членом партії та "працює над її розвитком", повідомили у політсилі.

Нагадаємо, 19 червня із фракції "Голос" вийшов народний депутат Святослав Вакарчук

В грудні з посади голови фракції пішов Сергій Рахманін. Замість нього об’єднання очолив Ярослав Железняк.

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