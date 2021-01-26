​Железняк офіційно змінив Рахманіна на чолі фракції "Голос"

Один з найактивніших представників опозиції отримав більше повноважень.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков на першому в 2021 році засіданні парламенту оголосив про зміну голови фракції "Голос".

Замість Сергія Рахманіна цю посаду зайняв Ярослав Железняк, а заступником голови фракції замість Железняка став Роман Костенко.

"Повідомляю про обрання головою фракції політичної партії "Голос" народного депутата Железняка Ярослава Івановича, заступником голови фракції - народного депутата Костенка Романа Васильовича", - сказав Разумков, побажавши їм успіху в роботі.

Нагадаємо, що Железняк - перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики.

До обрання в Верховну Раду виконував функції радника міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Кубіва. Був також консультантом Айвараса Абромавічуса.

Фракція "Голос" - найменша в Верховній Раді. Вона має 20 депутатів.