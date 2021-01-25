Посли країн G7 представили дорожню карту реформ в Україні

Посли країн "Групи семи" (G7) представили перелік пріоритетних заходів з відновлення довіри громадськості до української судової влади та антикорупційної інфраструктури.

В оприлюдненому документі зазначається, що наприкінці минулого року "українські партнери попросили поради послів G7 щодо кроків для зміцнення антикорупційних інституцій і реформування судової влади у відповідь на проблеми, спричинені рішенням Конституційного суду України у жовтні та до цього".

"Ми радо надали ці поради партнерам, а зараз ділимося ними з широкою громадськістю. Група G7 давно підтримує реформи у цих сферах практично, матеріально й політично та залишається відданою подальшій підтримці у їх реалізації", - йдеться у твіттері групи.

На думку дипломатів, серед іншого, необхідно терміново відновити правові норми щодо боротьби з корупцією і гарантувати, щоб кандидати на ключові посади в судові і правоохоронні органи призначалися прозоро.

"Наголошуємо, що поряд із необхідністю термінового впровадження дій щодо усунення шкоди, завданої Конституційним судом антикорупційним установам України, не менш важливим є забезпечення процесу виходу цих установ із кризи з наданням їм можливості ефективно виконувати свою місію. Через це положення, спрямовані на відновлення відповідальності за помилкове декларування або умисне неподання декларації про майно, які були ухвалені Верховною Радою 4 грудня, не мають достатньо стримувального ефекту і, отже, не є ефективним інструментом запобігання корупції", - зазначають посли G7.

Вони радять "тимчасово та мінімально" збільшити кворум для ухвалення рішень КСУ, відкласти процедури добору суддів до впровадження нових правил відбору, забезпечити суттєву роль представників міжнародних партнерів у перевірці всіх кандидатів на посаду суддів КСУ, посилити дисциплінарну відповідальність та етичні вимоги до суддів і зобов’язати їх залишатися неупередженими під час розгляду справ тощо.

Дипломати рекомендували терміново провести також реформу Вищої ради правосуддя та перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів.

Наприкінці минулого року посли країни G7 мали зустріч із президентом Володимиром Зеленським, в перебігу якої просили забезпечити чесний і прозорий відбір суддів КСУ.

Нагадаємо, у лютому 2020-го Група підтримки реформ в Україні з-поміж послів G7 оприлюднила план пріоритетів на 2020 рік. Серед них – верховенство права і боротьба проти корупції. Серед іншого, йдеться про оновлення судової влади, посилення підзвітності та незалежності судів, підтримка ВАКС у винесенні ним перших вироків за корупцію високого рівня, реформування ГПУ на регіональному та місцевому рівнях і реформи, націлені на посилення захисту свободи ЗМІ і персональних даних.