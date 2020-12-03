Керівництво Ради провело консультації з послами G7 щодо відновлення системи е-декларування в Україні

Джерела LB.ua повідомили, що до законопроєкту "є багато питань у частині невідповідності до положень Конституції".

Керівництво Верховної Ради та представники депутатських фракцій і груп обговорили с послами країн G7 відновлення ефективної діяльності антикорупційних органів та електронного декларування.

У межах перемовин наголошувалося, що в парламенті є згода щодо необхідності якнайшвидше відновити ефективну діяльність антикорупційних органів та роботу системи е-декларування, зокрема повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Верховної Ради.

Послів проінформували про створення робочої групи, яка працює над вирішенням трьох ключових питань: відновлення відповідальності за недостовірне декларування; створення дійсно ефективних механізмів роботи антикорупційних органів, а також збалансування умов діяльності органів влади, зокрема Конституційного Суду України.

"Під час зустрічі обговорили необхідність швидкого ухвалення відповідного рішення. Наразі іде робота над єдиним законопроєктом, що об’єднає переваги документу, підготовленого парламентською робочою групою, та ініціативи Президента України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією декількох джерел LB.ua в "Слузі народу", профільний комітет Ради "відклав розгляд законопроєкту щодо відновлення е-декларування на засіданні о 12-00. Засідання буде продовжено о 15-30, але рішення по рекомендації парламенту розглянути законопроєкт сьогодні не буде прийнято. Оскільки до законопроєкту є багато питань у частині невідповідності до положень Конституції".

Нагадаємо, що представниця Верховної Ради в Конституційному Суді, заступниця голови комітету з правової політики Ольга Совгиря сьогодні повідомила, що профільний комітет Ради розглядатиме законопроєкти, які стосуються діяльності Конституційного Суду України, після 12 грудня.

1 грудня спікер Верховної Ради Дмитро Разумков скликав засідання голів фракцій і груп щодо вирішення конституційної кризи.

До цього глава фракції "СН" Давид Арахамія говорив, що законопроєкти про Конституційний суд України можуть з'явитися в порядку денному Верховної Ради з 15 грудня.

27 листопада Зеленський вніс у Раду законопроєкт про відповідальність за неправдиві відомості в декларації. Проєктом закону пропонується відповідальність у вигляді штрафу від 42 до 85 тис. грн, або громадських робіт, або позбавлення волі до двох років.

8 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними ряд положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт передбачає розпуск складу суддів КС і повернення всіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт за авторством Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.