Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на території КПВВ "Новотроїцьке" зустрілася з представницею так званої ДНР в робочій підгрупі з гуманітарних питань в ТКГ Дар’єю Морозовою.

Про це омбудсман повідомила у Telegram.

"Обговорили питання про передачу 125 кримінальних справ і проваджень щодо 133 осіб. Ці люди були притягнуті до кримінальної відповідальності до початку військової агресії РФ на Сході країни та перебувають на підконтрольній Уряду України території. Домовилися, що необхідні рішення будуть прийняті стороною переговорів, а справи будуть мені передані", - заявила Денісова.

Фото: пресслужба омбудсмана

За її словами, позитивно розглянуто питання щодо передачі для подальшого відбування покарання на підконтрольну уряду України територію 300 засуджених осіб, які з початку військової агресії перебували у місцях позбавлення волі. Однак, це можна буде реалізувати після закінчення пандемії.

Фото: пресслужба омбудсмана

Також під час зустрічі у результаті перемовин, які тривали понад два роки, було отримано 28 томів кримінальної справи стосовно громадянки України, яка протягом 20 років бореться за підтвердження своєї невинуватості в апеляційних та касаційних інстанціях України.

"Ця справа вже передана представнику апеляційного суду Донецької області. Вона буде розглянута та, зокрема, будуть проведені необхідні слідчі дії, чим право на справедливий суд та ефективний юридичний захист громадянки України буде дотримано", - зазначила омбудсман.

Фото: пресслужба омбудсмана

Денісова додала, що було порушено питання щодо продовження процесу звільнення цивільних осіб та військовополонених, які утримуються на тимчасово окупованій території Донецької області. Наразі є технічні питання, які потребують уточнення, але в цілому сторона переговорів налаштована на організацію цього процесу.

Нагадаємо, у вересні 2019 Україна забрала 54 ув'язнених, які відбували покарання у виправних установах на території окупованих Росією районів Луганської області.

У травні 2019 у місті Щастя Луганської області на лінії розмежування бойовики "ЛНР" передали Україні 60 ув'язнених, які відбували покарання на окупованій території.

У лютому 2019 окупаційна адміністрація ОРДЛО передала Україні 33 засуджених. Це була друга передача ув'язнених з окупованої території Луганської області.

У грудні 2018 року Україна забрала з ОРЛО ще 42 в'язнів, 12 з яких станом на лютий вийшли на волю.