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Зеленський підписав указ про створення безбар’єрного простору в Україні

В Україні близько 2,7 млн осіб з інвалідністю.

Зеленський підписав указ про створення безбар’єрного простору в Україні
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення безбар’єрного простору в Україні.

Відповідний документ №533/2020 "Про забезпечення створення безбар’єрного простору в Україні" 3 грудня оприлюднено на сайті глави держави.

Президент підписав указ, підтримуючи ініціативу громадськості.

Глава держави постановив Кабінету міністрів із залученням Національного інституту стратегічних досліджень, представників державних органів та органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, вчених, експертів, з урахуванням кращого вітчизняного та міжнародного досвіду розробити та затвердити до 12 квітня 2021 року Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні.

Стратегія має бути спрямована на "поширення практик інклюзії, недискримінації, упровадження принципів доступності та універсального дизайну для забезпечення рівних можливостей для всіх суспільних груп населення, зокрема осіб з інвалідністю, літніх людей, молоді, жінок, а також батьків малолітніх дітей та дітей з інвалідністю".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляли, у червні МЗС зобов'язалося стати повністю безбар'єрним держорганом, було підписано меморандум з "Доступно.UA".

Нагадаємо, 3 грудня - Міжнародний день людей з особливими потребами.

За даними Міністерства соціальної політики, станом на 1 січня 2020 року в Україні 2,7 млн осіб мають інвалідність, у тому числі 222,3 тис. осіб з I групою інвалідності, 900,8 тис. осіб з II групою інвалідності, 1416,0 тис. осіб з III групою інвалідності та 163,9 тис. дітей з інвалідністю.

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