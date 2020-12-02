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Українці найбільше довіряють Зеленському та Кличку, - опитування

У п'ятірку лідерів також потрапили колишній очільник уряду Володимир Гройсман, голова ВР Дмитро Разумков і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко.

Рейтинг довіри до політиків очолюють Володимир Зеленський і Віталій Кличко. Про це стало відомо з дослідження соціологічної групи «Рейтинг».

Президенту Володимиру Зеленському довіряють 44% опитаних. Міському голові Києва Віталію Кличку довіряють 33% респондентів.

У п'ятірку лідерів також потрапили колишній очільник уряду Володимир Гройсман (31%), голова ВР Дмитро Разумков (27%) і лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко (25%).

Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» 28–30 листопада в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Було опитано 2500 респондентів віком від 18 років методом CATI (телефонне інтерв'ю з використанням комп'ютера).

Помилка репрезентативності дослідження не більш ніж 2,0%.

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