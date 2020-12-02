Рада встановила відповідальність за продаж електронних сигарет дітям

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3628 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за правопорушення у сфері продажу дітям електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосували 309 нардепів.

Законом передбачається з 1 січня 2021 року запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил торгівлі електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, посилити відповідальність за продаж підакцизних товарів, шляхом збільшення штрафу від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800-13600 гривень).

Також зміни вносяться до статті 156 "Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пристроями для споживання тютюнових виборів без їх згорання" Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Зокрема, закон встановлює, що "Дії, передбачені частиною першою чи третьою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -тягнуть за собою накладення штрафу від восьмисот до однієї тисячі чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (13 600-23 800 гривень) з конфіскацією предметів торгівлі та виручки".

Документом передбачається у законах України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" і "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення" вживати терміни "електронна сигарета" та "рідини, що використовуються в електронних сигаретах" у значеннях, наведених у Податковому кодексі України та запровадити обмеження, в тому числі для неповнолітніх, щодо обігу електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Нагадаємо, 28 вересня Верховна Рада України ухвалила за основу законопроєкт про заборону продажу електронних сигарет українцям віком до 18 років.