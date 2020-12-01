Патріарх підтвердив, що відвідає Україну наступного року на День Незалежності.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час робочого візиту до Туреччини 30 листопада відвідав Патріарший храм Святого Георгія Вселенського Православного патріархату, де провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляється на сайті Кабміну.

Шмигаль подякував Патріарху Варфоломію за запрошення взяти участь у святковій літургії з нагоди відзначення Дня пам’яті апостола Андрія Первозванного. Він також висловив подяку за надання Томосу про автокефалію Православній церкві України та за підтримку процесу її визнання іншими помісними церквами.

"Надання Томосу про автокефалію відкрило нові перспективи для більш гармонійного розвитку християнства на українських землях та повнішого задоволення духовних потреб віруючими, які належать до візантійської духовної традиції", - зазначив керівник українського Уряду.

Шмигаль наголосив, що ПЦУ є надійним партнером державних інституцій в питаннях соціального та гуманітарного служіння. Держава, зі свого боку, підтримує активну соціальну діяльність церкви й надає їй в юридично обґрунтованих та можливих межах повну соціальну й економічну підтримку.

У розмові з Варфоломієм прем’єр також наголосив, що функціонування Ставропігії Вселенського патріархату в Києві стало важливим чинником розвитку релігійних процесів в Україні.

Шмигаль висловив сподівання, що Патріарх Варфоломій на запрошення президента Володимира Зеленського відвідає Україну. Патріарх своєю чергою підтвердив, що здійснить офіційний візит до України у 2021 році, на День Незалежності.

Фото: kmu.gov.ua

Нагадаємо, Патріарх Варфоломій у 2019 році надав автокефалію Православній церкві України.

29 лютого президент Володимир Зеленський привітав вселенського Патріарха Варфоломія з ювілеєм і заявив про готовність зміцнювати відносини. У серпні Зеленський зустрівся з Варфоломієм на Фанарі. Пресслужба глави держави обмежилася з цього приводу коротким пресрелізом, згідно з яким Зеленський заявив, що не втручатиметься в церковні справи, але буде захищати незалежність церкви.

У Вселенському патріархаті повідомили, що під час зустрічі Варфоломій гарантував незалежність ПЦУ.

16 жовтня під час робочого візиту до Туреччини президент разом з дружиною взяли участь у молебні за Україну та оглянули Патріарший храм Святого Георгія. Зеленський зустрівся із Вселенським Патріархом Варфоломієм і запросив його відвідати Україну.