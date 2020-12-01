Рада в першому читанні підтримала законопроєкт про "декрет для чоловіків"

Верховна Рада України ухвалила за основу прожкт Закону №3695 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

За це рішення проголосував 301 нардеп.

"Цим законопроектом пропонується забезпечити рівні можливості матері та батька на догляд за дитиною та поєднання трудової діяльності із сімейними обов'язками; усунути законодавчі прогалини, які обмежують права чоловіка на відпустку для догляду за дитиною; створити передумови для посилення ролі батька у процесі вихованні дітей та розвитку відповідального батьківства в Україні", - йдеться в Пояснювальній записці.

Законопроектом пропонується доповнити Кодекс законів про працю та Закон України "Про відпустки" новим видом відпустки - відпусткою при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів, що оплачується за рахунок роботодавця. Пропонується, щоб така відпустка надавалася одній із перелічених осіб: чоловіку, дружина якого народила дитину; батьку дитини у разі, якщо він не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю дитини, але які спільно проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки; бабі або діду, або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за дитиною, якщо мати (батько) дитини є одинокою матір’ю (батьком).

Проектом передбачається визначити відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку як рівне право кожного з батьків дитини (матері та батька) та внести відповідні зміни в статті 179, 181 Кодекс законів про працю України та статті 18, 20 Закону України "Про відпустки".

Законопроектом також пропонується доповнити положення статті 182-1 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України "Про відпустки" щодо права працівників обох статей, які мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, на додаткову відпустку та доповнити положення статті 51 Кодексу законів про працю України щодо можливості встановлення скороченої тривалості робочого часу для чоловіків, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, та батьків, що виховують дітей без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

Нагадаємо, у лютому у Фінляндії вирішили збільшити декретну відпустку для чоловіків до тривалості жіночої. За попередніми даними, вартість реформи - близько 100 млн євро на рік. На 25% вона буде фінансуватися державою, інші витрати повинні взяти на себе організації ринку праці.