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Кличко заступив на посаду мера Києва

Київська міськрада 1 грудня зібралася на першу сесію.

1 грудня відбулося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. У залі зареєструвалися 107 новообраних депутатів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Голова територіальної виборчої комісії Валентина Королькова зачитала постанову ТВК про результати виборів.

Після цього Віталій Кличко склав присягу мера Києва та отримав від ТВК посвідчення Київського міського голови.

Фото: kyivcity.gov.ua

У новій Київраді 31 депутат представляє "Європейську Солідарність", 30 - УДАР Віталія Кличка, 14 - Єдність Олександра Омельченка, по 12 - ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Батьківщину", 9 - партію "Голос".

Нагадаємо, кандидат від партії УДАР Віталій Кличко переміг на виборах міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.

До Київради пройшли сім партій. Найбільшу кількість голосів здобула "Європейська солідарність".

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