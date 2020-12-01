1 грудня відбулося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. У залі зареєструвалися 107 новообраних депутатів.

Фото: kyivcity.gov.ua

Голова територіальної виборчої комісії Валентина Королькова зачитала постанову ТВК про результати виборів.

Після цього Віталій Кличко склав присягу мера Києва та отримав від ТВК посвідчення Київського міського голови.

Фото: kyivcity.gov.ua

У новій Київраді 31 депутат представляє "Європейську Солідарність", 30 - УДАР Віталія Кличка, 14 - Єдність Олександра Омельченка, по 12 - ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Батьківщину", 9 - партію "Голос".

Нагадаємо, кандидат від партії УДАР Віталій Кличко переміг на виборах міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.

До Київради пройшли сім партій. Найбільшу кількість голосів здобула "Європейська солідарність".