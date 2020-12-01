1 грудня відбулося перше пленарне засідання Київської міської ради IX скликання. У залі зареєструвалися 107 новообраних депутатів.
Голова територіальної виборчої комісії Валентина Королькова зачитала постанову ТВК про результати виборів.
Після цього Віталій Кличко склав присягу мера Києва та отримав від ТВК посвідчення Київського міського голови.
У новій Київраді 31 депутат представляє "Європейську Солідарність", 30 - УДАР Віталія Кличка, 14 - Єдність Олександра Омельченка, по 12 - ОПЗЖ, "Слуга народу" і "Батьківщину", 9 - партію "Голос".
Нагадаємо, кандидат від партії УДАР Віталій Кличко переміг на виборах міського голови Києва в першому турі. Він набрав 50,52% голосів.
До Київради пройшли сім партій. Найбільшу кількість голосів здобула "Європейська солідарність".