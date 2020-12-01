У Києві минулої доби виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за весь період пандемії

У Києві за минулу добу виявили найбільшу кількість хворих на коронавірус за період пандемії – 1799 людей.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 72 277.Захворіли:

902 жінки віком від 19 до 86 років

791 чоловік віком від 19 до 91 року

63 дівчинки від 11 місяців до 17 років і 43 хлопчика від 3 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 63 медики", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували найбільшу кількість пацієнтів від початку пандемії - 148 людей. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу у Києві померла 31 людина. Усього в столиці 1323 летальних випадки внаслідок COVID-19.

Одужали в столиці за добу 409 людей. Усього коронавірус подолали 23 252 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні проведено 33 817 ПЛР-тестувань і виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників. Подолали хворобу 10 023 особи, 221 людина померла.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус.