За минулу добу в Україні виявили майже 12,5 тис. нових випадків коронавірусу

За минулу добу в Україні проведено 33 817 ПЛР-тестувань і виявлено 12 498 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 586 дітей та 646 медпрацівників. Подолали ковід 10 023 особи.

Про це інформує міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 799), Одеській (889), Дніпропетровській (870), Київській (841) та Львівській (813) областях.

За минулу добу госпіталізовано 1 470 осіб, зафіксовано 221 пов’язаних із ковідом смертей.

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 745 123 людини, 355 172 - одужали, 12 548 - померли.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 72 277 випадків;Вінницька область – 17 569 випадків;Волинська область – 24 483 випадки;Дніпропетровська область – 39 659 випадків;Донецька область – 23 157 випадків;Житомирська область – 30 100 випадків;Закарпатська область – 23 438 випадків;Запорізька область – 31 608 випадків;Івано-Франківська область – 37 017 випадків;Київська область – 38 528 випадків;Кіровоградська область – 5 382 випадки;Луганська область – 6 350 випадків;Львівська область – 46 891 випадок;Миколаївська область – 18 985 випадків;Одеська область – 45 838 випадків;Полтавська область – 22 763 випадки;Рівненська область – 31 283 випадки;Сумська область – 29 627 випадків;Тернопільська область – 28 095 випадків;Харківська область – 55 702 випадки;Херсонська область – 10 371 випадок;Хмельницька область – 29 751 випадок;Черкаська область – 23 590 випадків;Чернівецька область – 33 942 випадки;Чернігівська область – 18 717 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус.