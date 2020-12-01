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Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні

За словами мністра, ситуація із захворюваністю в країні ускладнюється загостренням по грипу.

Степанов виступив за тритижневий локдаун по всій країні
Фото: facebook/Максим Степанов

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов виступив за впровадження в Україні тритижневого локдауну для збалансування зростання захворюваності на коронавірус.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

За словами мністра, ситуація із захворюваністю ускладнюється загостренням по грипу.

"Нам треба локдаун, який нам потрібен - нам потрібен тритижневий локдаун тому, що окрім ситуації з ковідом, яка в нас є, у нас є сезонні загострення по грипу, і це все впливає. Нам дуже важливо, щоб ми підійшли до лютого не з високим зростанням захворювання, а щоб це у нас було збалансовано", - сказав Степанов.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що варіант локдауну не можна скасовувати, "вірогідність його велика". На це будуть впливати показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів і ефективність локдауну вихідного дня.

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