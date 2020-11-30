У ЗСУ на коронавірус захворіли ще 68 людей

Усього в армії на COVID-19 хворіють 3140 осіб.

У Збройних силах України минулої доби зафіксували ще 68 випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"За минулу добу зареєстровано 68 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 21 особу", - йдеться в повідомленні.

Усього в армії на COVID-19 хворіють 3140 осіб.

Загалом за час пандемії одужали 7064 особи, летальних випадків – 26.

На ізоляції перебувають 412 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких минає ізоляція в найближчі три доби – 65 осіб.

Нагадаємо, станом на ранок понеділка, 30 листопада, в Україні зафіксували 9 946 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях. За добу госпіталізовано 1 161 особу. 114 пацієнтів померли, 5 771 особа одужала.