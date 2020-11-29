За добу в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу

Станом на 29 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Госпіталізовано – 1 561 особа, летальних випадків – 120, одужало – 4 243 особи і здійснено 49 180 тестувань.

Фото: пресслужба МОЗ

За весь час пандемії в Україні захворіло – 722 679 осіб, одужало – 339 378 осіб, летальних випадків – 12 213 і проведено 4 502 482 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 69 018 випадків;

Вінницька область – 17 272 випадки;

Волинська область – 23 905 випадків;

Дніпропетровська область – 37 651 випадок;

Донецька область – 22 602 випадки;

Житомирська область – 29 590 випадків;

Закарпатська область – 23 065 випадків;

Запорізька область – 30 150 випадків;

Івано-Франківська область – 35 930 випадків;

Київська область – 36 996 випадків;

Кіровоградська область – 5 085 випадків;

Луганська область – 6 239 випадків;

Львівська область – 45 636 випадків;

Миколаївська область – 18 173 випадки;

Одеська область – 44 131 випадок;

Полтавська область – 21 779 випадків;

Рівненська область – 30 807 випадків;

Сумська область – 28 185 випадків;

Тернопільська область – 27 662 випадки;

Харківська область – 55 221 випадок;

Херсонська область – 10 009 випадків;

Хмельницька область – 29 419 випадків;

Черкаська область – 22 529 випадків;

Чернівецька область – 33 512 випадків;

Чернігівська область – 18 113 випадків.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 16 294 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізовано – 1 639 осіб, летальних випадків – 184, а одужало – 8 897 осіб.