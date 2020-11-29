За добу в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу

Станом на 29 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Госпіталізовано – 1 561 особа, летальних випадків – 120, одужало – 4 243 особи і здійснено 49 180 тестувань.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 69 018 випадків;
- Вінницька область – 17 272 випадки;
- Волинська область – 23 905 випадків;
- Дніпропетровська область – 37 651 випадок;
- Донецька область – 22 602 випадки;
- Житомирська область – 29 590 випадків;
- Закарпатська область – 23 065 випадків;
- Запорізька область – 30 150 випадків;
- Івано-Франківська область – 35 930 випадків;
- Київська область – 36 996 випадків;
- Кіровоградська область – 5 085 випадків;
- Луганська область – 6 239 випадків;
- Львівська область – 45 636 випадків;
- Миколаївська область – 18 173 випадки;
- Одеська область – 44 131 випадок;
- Полтавська область – 21 779 випадків;
- Рівненська область – 30 807 випадків;
- Сумська область – 28 185 випадків;
- Тернопільська область – 27 662 випадки;
- Харківська область – 55 221 випадок;
- Херсонська область – 10 009 випадків;
- Хмельницька область – 29 419 випадків;
- Черкаська область – 22 529 випадків;
- Чернівецька область – 33 512 випадків;
- Чернігівська область – 18 113 випадків.
Нагадаємо, 27 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 16 294 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізовано – 1 639 осіб, летальних випадків – 184, а одужало – 8 897 осіб.