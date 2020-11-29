Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Будівництво "Північного потоку-2" відновиться в грудні
Президент запровадив ще одне свято
Президент запровадив ще одне свято
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
У Києві сміттєвоз провалився під землю (оновлено)
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Медреформа-2020. Чому пацієнти продовжують платити за безкоштовне лікування
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Голодомор vs Чорна п'ятниця: чи шмотки важливіші за пам’ять?
Відбулася процедура зважування і дуель поглядів Майка Тайсона і Роя Джонса
Відбулася процедура зважування і дуель поглядів Майка Тайсона і Роя Джонса
На Позняках обстріляли автомобіль
На Позняках обстріляли автомобіль
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
Драматично завершилася перша жіноча гонка в Кубку світу з біатлону
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу

Госпіталізовано – 1 561 особа, летальних випадків – 120.

Станом на 29 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 12 978 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Госпіталізовано – 1 561 особа, летальних випадків – 120, одужало – 4 243 особи і здійснено 49 180 тестувань.

Фото: пресслужба МОЗ
За весь час пандемії в Україні захворіло – 722 679 осіб, одужало – 339 378 осіб, летальних випадків – 12 213 і проведено 4 502 482 ПЛР-тестувань.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1740), Одеській (1280), Дніпропетровській (1164), Запорізькій (854) та Київській (782) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 69 018 випадків;
  • Вінницька область – 17 272 випадки;
  • Волинська область – 23 905 випадків;
  • Дніпропетровська область – 37 651 випадок;
  • Донецька область – 22 602 випадки;
  • Житомирська область – 29 590 випадків;
  • Закарпатська область – 23 065 випадків;
  • Запорізька область – 30 150 випадків;
  • Івано-Франківська область – 35 930 випадків;
  • Київська область – 36 996 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 085 випадків;
  • Луганська область – 6 239 випадків;
  • Львівська область – 45 636 випадків;
  • Миколаївська область – 18 173 випадки;
  • Одеська область – 44 131 випадок;
  • Полтавська область – 21 779 випадків;
  • Рівненська область – 30 807 випадків;
  • Сумська область – 28 185 випадків;
  • Тернопільська область – 27 662 випадки;
  • Харківська область – 55 221 випадок;
  • Херсонська область – 10 009 випадків;
  • Хмельницька область – 29 419 випадків;
  • Черкаська область – 22 529 випадків;
  • Чернівецька область – 33 512 випадків;
  • Чернігівська область – 18 113 випадків.

Нагадаємо, 27 листопада 2020 року в Україні зафіксовано 16 294 нові випадки коронавірусної хвороби. Госпіталізовано – 1 639 осіб, летальних випадків – 184, а одужало – 8 897 осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також