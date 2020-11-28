В Грузії оголосили локдаун з комендантською годиною

До 31 січня у країні діятимуть посилені карантинні обмеження.

З 28 листопада до 31 січня у Грузії діятимуть посилені карантинні обмеження.

Про це пише Грузія Online.

Зокрема, встановлюється комендантська година з 21:00 до 05:00. Не можна пересуватися пішки, транспортом і перебувати у громадських місцях. Винятками будуть дні напередодні Нового року і Різдва.

Призупиняє роботу громадський транспорт і міжміський транспорт. Можна пересуватися на власному авто і у таксі.

Ресторани і заклади харчування повністю переходять у режим роботи на виніс, забороняється робота спортзалів, басейнів, гуртків.

Конференції тренінги та розважальні заходи працюватимуть в режимі онлайн.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.