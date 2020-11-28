В Грузії оголосили локдаун з комендантською годиною

З 28 листопада до 31 січня у Грузії діятимуть посилені карантинні обмеження.
Про це пише Грузія Online.
Зокрема, встановлюється комендантська година з 21:00 до 05:00. Не можна пересуватися пішки, транспортом і перебувати у громадських місцях. Винятками будуть дні напередодні Нового року і Різдва.
Призупиняє роботу громадський транспорт і міжміський транспорт. Можна пересуватися на власному авто і у таксі.
Ресторани і заклади харчування повністю переходять у режим роботи на виніс, забороняється робота спортзалів, басейнів, гуртків.
Конференції тренінги та розважальні заходи працюватимуть в режимі онлайн.
Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевняє, що введення повного локдауну в Україні точно не відбудеться з 30 листопада.