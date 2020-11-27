Австрійське село Fucking вирішило змінити назву на Fugging

Населений пункт відомий під назвою Fucking близько 1000 років.

Невелике австрійське село Fucking, розташоване на північ від Зальцбурга, з 1 січня 2021 року змінить свою назву на Fugging.

Як інформує DW, невелика громада у Верхній Австрії налічує близько 100 людей. Змінити назву жителі села хочуть уже багато років.

"Місцеві жителі втомилися через крадіжки знаків при в’їзді в село туристами", - зазначається в повідомленні.

Невелике село уникало уваги широкого загалу аж до зародження Інтернету, коли воно почало входити до списків найсмішніших топонімів. Німецькою слово Fucking не має жодного значення, натомість англійською мовою це лайка.

Повідомлень про можливі зміни назв на прилеглих хуторах Oberfucking та Unterfucking наразі нема.

Населений пункт відомий під назвою Fucking близько 1000 років.

раніше повідомляли, що селищу в Донецькій області хочуть повернути назву Нью-Йорк.