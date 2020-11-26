В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
Гармаш звинуватив представників ОБСЄ в ТКГ у підігруванні Росії
Гармаш звинуватив представників ОБСЄ в ТКГ у підігруванні Росії
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
ГоловнаСвіт

Польща і Угорщина занурюються у ізоляцію з боку ЄС, - дипломат

"Своєю заявою Польща і Угорщина все глибше і глибше занурюються в ізоляцію".

Польща і Угорщина занурюються у ізоляцію з боку ЄС, - дипломат
Фото: facebook/Parliamentary Assembly of the Council of Europe

Польща і Угорщина все глибше занурюються в ізоляцію з боку країн Європейського Союзу, блокуючи ухвалення довгострокового бюджету Європейського союзу та "антикоронавірусного" пакету допомоги в розмірі 1,8 трильйона євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого дипломата ЄС.

Варшава і Будапешт наклали вето на фінансовий пакет блоку в розмірі 1,8 трильйона євро на 2021-2027 роки, оскільки він пов'язує доступ до грошей із зобов'язанням дотримуватися верховенства права. За цим механізмом Угорщина й Польща можуть отримати менше грошей через, з точки зору Брюсселя, регрес демократії в цих країнах під керівництвом урядів, які сповідують праві погляди.

Раніше в четвер прем'єр-міністри Польщі і Угорщини спільно повторили своє заперечення проти принципу верховенства права.

"Ясно, що немає абсолютно ніякої підтримки відновлення механізму пред'явлення умов в Європейському парламенті або в Раді", - сказав високопоставлений дипломат.

"Своєю заявою Польща і Угорщина все глибше і глибше занурюються в ізоляцію", - додав він.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також