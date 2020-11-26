Польща і Угорщина занурюються у ізоляцію з боку ЄС, - дипломат

"Своєю заявою Польща і Угорщина все глибше і глибше занурюються в ізоляцію".

Польща і Угорщина все глибше занурюються в ізоляцію з боку країн Європейського Союзу, блокуючи ухвалення довгострокового бюджету Європейського союзу та "антикоронавірусного" пакету допомоги в розмірі 1,8 трильйона євро.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на високопоставленого дипломата ЄС.

Варшава і Будапешт наклали вето на фінансовий пакет блоку в розмірі 1,8 трильйона євро на 2021-2027 роки, оскільки він пов'язує доступ до грошей із зобов'язанням дотримуватися верховенства права. За цим механізмом Угорщина й Польща можуть отримати менше грошей через, з точки зору Брюсселя, регрес демократії в цих країнах під керівництвом урядів, які сповідують праві погляди.

Раніше в четвер прем'єр-міністри Польщі і Угорщини спільно повторили своє заперечення проти принципу верховенства права.

"Ясно, що немає абсолютно ніякої підтримки відновлення механізму пред'явлення умов в Європейському парламенті або в Раді", - сказав високопоставлений дипломат.

"Своєю заявою Польща і Угорщина все глибше і глибше занурюються в ізоляцію", - додав він.