Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації у Білорусі

Депутати Європарламенту 26 листопада підтримали проєкт резолюції з приводу порушення прав людини в Білорусі, зокрема, вбивства Романа Бондаренка.

За резолюцію, текст якої розміщений на сайті ЄП, проголосували 613 євродепутатів, 41 був проти, 35 утрималися.

Європарламент вимагає швидкого, ретельного, неупередженого і незалежного розслідування смерті Романа Бондаренка, а також пов'язаних з протестами смертей Олександра Тарайковського, Олександра Вихора, Артема Парукова, Геннадія Шутова і Костянтина Шишмакова.

Євродепутати закликали Євросоюз підтримати міжнародне розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти народу Білорусі.

Депутати ЄП підтверджують свою підтримку вимогам протестувальників, які стосуються свободи, демократії, гідності та права обирати своє власне майбутнє. Водночас у Європарламенті засуджують подальші порушення прав людини, залякування і непропорційне застосування сили владою проти мирних протестувальників.

Крім того, резолюція підтримує рішення Ради працювати над третім пакетом санкцій, спрямованих на фірми і олігархів, що мають зв'язки з Лукашенком у зв’язку із тим, що дії, що вживаються ЄС і його країнами-членами досі, є несуттєвими, а також закликає до розширення санкційного списку ЄС;

Документ містить заклик до повного заморожування переказів коштів ЄС для білоруського уряду і контрольованих державою проєктів, включаючи позики Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку та інших.

Нагадаємо, проти офіційних осіб Білорусі ЄС вже ввів два блоки санкцій. У так званому чорному списку перебувають 55 представників керівництва країни, зокрема Олександр Лукашенко і силовики. Їм забороняється в’їзд в ЄС, а їхні рахунки в європейських банках, якщо будуть виявлені, заморозять.