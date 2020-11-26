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Меркель наполягає на закритті гірськолижних курортів у Європі

Канцлерка назвала пандемію COVID-19 найбільшим після Другої світової війни викликом для Німеччини, ЄС та цілого світу.

Меркель наполягає на закритті гірськолижних курортів у Європі
Фото: Bundesregierung / Bergmann

Німеччина домагатиметься закриття для відвідувачів європейських гірськолижних курортів під час зимового сезону.

Про це заявила канцлерка ФРН Ангела Меркель, передає DW.

"Ми намагатимемося організувати голосування в ЄС щодо того, чи могли би ми закрити всі лижні курорти. На жаль, коли чуєш заяви від Австрії, не виглядає, що нам вдасться легко досягнути успіху, але ми спробуємо знову", - заявила вона, виступаючи в четвер, 26 листопада, в Бундестазі.

Також Меркель закликала співгромадян до солідарності з огляду на епідемію COVID-19 у країні. "Ми можемо це зробити, ми не безсилі", - заявила вона. Водночас канцлерка попередила, що "попереду в нас без сумніву знову важкі місяці".

Німецька канцлерка назвала пандемію COVID-19 найбільшим після Другої світової війни викликом для Німеччини, Європейського Союзу та цілого світу. За її словами, перспектива появи вакцини дає надію, як і те, що ми більше знаємо про коронавірус. Вакцина не вирішить цю проблему негайно, проте є "світлом у кінці тунелю", вважає Меркель. Якщо до Різдва вакцина стане доступною в Німеччині, то її запропонують медичним працівникам та тим, хто працює у сфері догляду за хворими та людьми похилого віку, зазначила вона.

Уряд Австрії виступає проти закриття гірськолижних курортів та вимагатиме компенсацій, якщо таке рішення буде ухвалене. За даними канцелярії австрійського міністра фінансів Ґернота Блюмеля, "лижний локдаун" коштуватиме країні приблизно 2,4 млрд євро втрачених доходів за тритижневий період різдвяних та новорічних свят.

Нагадаємо, через зростання кількості нових випадків захворювання на коронавірусу Австрія запровадила повторний жорсткий локдаун. Він триватиме щонайменше до 6 грудня. Опісля уряд Австрії має намір провести масове тестування населення на ковід за прикладом Словаччини.

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