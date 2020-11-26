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У ЗСУ минулої доби ще 259 людей захворіли на коронавірус

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2904 людини.

У ЗСУ минулої доби ще 259 людей захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Збройних Силах України минулої доби зафіксували 259 нових випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 259 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 41 особу", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2904 особи.

Всього за час пандемії одужало –  6715 осіб, летальних випадків – 26.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 346 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 39 осіб.

Нагадаємо, сьогодні Україна вперше перетнула позначку в понад 15 тисяч хворих на коронавірус за добу. 9 617 людей одужали, 225 померли.

Національна академія наук України прогнозує до кінця листопада понад 743 тисячі інфікованих коронавірусом, а станом на 20 грудня - більш ніж мільйон хворих.

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