Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на вакцину від ковіду та обладнання для лікарень

На кошти Світового банку вже реалізували проєкт контакт-центру МОЗ щодо ковіду, також триває реалізація проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі в людей" вартістю приблизно 215 млн доларів.

Світовий банк і МОЗ України готуються закупити вакцину від коронавірусу й обладнання для лікарень на суму близько 100 млн доларів.

Про запуск проєкту повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона відзначила, що на кошти Світового банку вже реалізували проєкт контакт-центру МОЗ щодо ковіду, також триває реалізація проєкту "Покращення охорони здоров'я на службі в людей" вартістю приблизно 215 млн доларів.

"Загалом Світовий банк спільно з Міністерством охорони здоров'я реалізував повноцінну реконструкцію 102 амбулаторій сімейної практики, з них 91 ввели в експлуатацію", - повідомила Світлана Шаталова.

Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додачу до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Проте згідно з розрахунками виробника препарату, розроблена Оксфордським університетом вакцина від коронавірусу за механізмом COVAX буде доступна лише в червні, а Україна зможе отримати її щонайшвидше в серпні.

Нагадаємо, що Україна отримає від Світового банку 100 млн доларів на відновлення економіки та підприємництва підконтрольних територій на сході країни.