Пацієнти із симптомами COVID-19 зможуть викликати мобільну бригаду для ПЛР через "гарячу лінію"

Пацієнти із симптомами коронавірусної недуги зможуть викликати мобільну бригаду для ПЛР-тестування, зателефонувавши у контакт-центр.

Сервіс у тестовому режимі запрацює 26 листопада.

Про це під час онлайн-брифінгу 25 листопада повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За словами міністра, у закладах охорони здоров’я будуть визначені особи, які відповідатимуть за роботу цього сервісу. Степанов переконаний, що запровадження опції через контакт-центр дасть змогу пришвидшити виклик мобільної бригади хворим, які мають симптоми COVID-19.

"Із завтрашнього дня ми запускаємо у тестовому режимі, потім перейдемо на постійну основу, таку функцію, щоб людина могла замовити виклик мобільної бригади в контакт-центрі", - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, що зараз пройти ПЛР-тестування можна за скеруванням від сімейного лікаря або в приватних лабораторіях.

Міністерство охорони здоров'я 2 листопада запустило в роботу єдиний контакт-центр з протидії поширенню коронавірусу. Кожен громадянин за номером 0800602019 може отримати вичерпну інформацію щодо пов'язаних з ковідом запитань.