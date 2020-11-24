У ЗСУ на коронавірус захворіли ще 153 людини

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2815 осіб.

У Збройних силах України за минулу добу зафіксували ще 153 випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"За минулу добу зареєстровано 153 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них у заклади охорони госпіталізовано 23 особи", - йдеться в повідомленні.

Всього в армії на COVID-19 хворіє 2815 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 6379 осіб, летальних випадків – 26.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 353 особи. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 26 осіб.

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Померли 188 людей, одужали 8298.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася. На нараді з президентом констатували, що українці в цілому почали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

Україна перебуває на 17 позиції за кількістю хворих на коронавірус серед держав світу.