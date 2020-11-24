Гендиректор КБ "Південне" помер від коронавірусу

Генеральний директор КБ "Південне" Олександр Дегтярев помер від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Ще одна втрата. Ще один біль. Сьогодні зловісний ковід забрав ще одного українця – Олександра Дегтярева, генерального директора КБ «Південне». Він був з тих, чиє життя зберігало для нас велику мрію. Про Україну, яка може. Яка хоче й буде серед перших. На жаль, ми особливо гостро це розуміємо, коли втрачаємо саме тих, хто вмів ламати стереотипи та розширювати горизонти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Олександр Дегтярев з 1975-го по 1999 рік працював в КБ "Південне" на посадах інженера, старшого інженера, провідного інженера, начальника групи, начальника служби маркетингу і комерційної діяльності.З 1999-го - заступник генерального конструктора - генерального директора із зовнішньоекономічної діяльності, з 2005-го - перший заступник генерального конструктора - генерального директора КБ "Південне" з системного проєктування та комплексного розвитку підприємства.

З 2003 року Дегтярев очолив Українське відділення Міжнародної академії астронавтики. Кандидат економічних наук (2006), Академік Міжнародної Академії Астронавтики. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2002), Заслужений машинобудівник України (2004), лауреат Державної премії України (2009).

У 2010 він став гендиректором КБ "Південне".