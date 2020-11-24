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У Києві за добу виявили ще 1422 хворих на коронавірус

Померли 30 людей, одужали - 347.

У Києві за добу виявили ще 1422 хворих на коронавірус
Фото: Макс Требухов

У Києві минулої доби зафіксували 1422 хворих на коронавірус.

Про це повідомив у Telegram міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 61 640.Захворіли:

  • 865 жінок віком від 18 до 84 років
  • 471 чоловік віком від 19 до 86 рокiв
  • 51 дівчинка від 9 місяців до 17 років та 35 хлопчиків від 23 днів до 16 років. 

Захворів також 81 медик", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 68 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Померли минулої доби від COVID-19 30 людей. Усього коронавірус забрав життя 1173 киян.

Одужали за минулу добу 347 людей. Усього коронавірус подолав 21 091 мешканець Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, минулої доби в Україні зафіксували 12 287 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Померли 188 людей, одужали 8298.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що тижнева динаміка захворюваності на коронавірус стабілізувалася. На нараді з президентом констатували, що українці в цілому почали відповідальніше ставитися до заходів карантину.

Україна перебуває на 17 позиції за кількістю хворих на коронавірус серед держав світу.

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