Рада до 1 грудня планує презентувати план виходу з конституційної кризи

Станом на 23 листопада коронавірусом хворіли 27 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила тимчасова в.о. Глави Верховної Ради, віцеспікерка Олена Кондратюк.
Парламент працює в звичайному режимі, триває робота над відновленням антикорупційного законодавства і розв'язання конституційної кризи, стверджує Кондратюк.
"Над цим працює робоча група парламенту. До робочої групи входять представники всіх депутатських фракцій та груп, а також трьох профільних Комітетів ВРУ. Засідання групи відбувається в закритому режимі, аби ніщо не заважало пошуку оптимальних і фахових варіантів виходу із ситуації", - пояснила т.в.о. спікера Ради.
Вона висловила сподівання, що до 1 грудня робоча група представить відповідні законопроєкти.
"Це буде спільне бачення того, як повертати електронне декларування й відповідальність за недостовірне декларування та яким чином буде вирішуватися конституційна криза", - додала Кондратюк.
За її словами, парламент також стурбований тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік.
Нагадаємо, що коронавірусом захворіли спікер парламенту Дмитро Разумков і віцеспікер Руслан Стефанчук. Минуле засідання і погоджувальну раду проводила Кондратюк. Минулий пленарний тиждень скоротили до одного дня, а цього тижня нардепи працюють у комітетах.
Рада вже понад місяць не може вирішити конституційну кризу, що виникла через скасування Конституційним Судом низки положень антикорупційного законодавства.
Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт, що передбачає припинення повноважень складу суддів КС та повернення скасованих норм. Однак оскільки суддів КС, відповідно до закону, неможливо звільнити, а рішення Суду не підлягають оскарженню, цей документ викликав занепокоєння як в Україні, так і в світовій спільності. Зокрема, У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.
Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду. Також президент наполегливо просив нардепів "Слуги народу" підтримати цей закон і навіть надіслав їм відповідне повідомлення у партійний чат.
Це може відбутися в разі, якщо буде політичний конфлікт.
Раніше нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі LB.ua заявила, що на засіданні фракції разом з президентом Зеленським її колеги більше схилялися до проєкту Разумкова. Верещук зазначила, що, на її думку, проєкт Зеленського взагалі не потрапить на розгляд.
Нардепи також передали до Конституційного суду звернення, в якому просять суддів, що голосували за скандальне рішення, добровільне скласти з себе повноваження або піти у відставку.
Проєкт закону Разумкова парламент збирався розглянути 5 листопада, але народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський заблокував розгляд законопроєкту, бо подав альтернативний законопроєкт.