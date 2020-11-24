Рада до 1 грудня планує презентувати план виходу з конституційної кризи

Зараз іде розробка законопроєктів, що повертають електронне декларування та відповідальність за недостовірні декларації.

Станом на 23 листопада коронавірусом хворіли 27 народних депутатів та 34 працівники Апарату Верховної Ради.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила тимчасова в.о. Глави Верховної Ради, віцеспікерка Олена Кондратюк.

Парламент працює в звичайному режимі, триває робота над відновленням антикорупційного законодавства і розв'язання конституційної кризи, стверджує Кондратюк.

"Над цим працює робоча група парламенту. До робочої групи входять представники всіх депутатських фракцій та груп, а також трьох профільних Комітетів ВРУ. Засідання групи відбувається в закритому режимі, аби ніщо не заважало пошуку оптимальних і фахових варіантів виходу із ситуації", - пояснила т.в.о. спікера Ради.

Вона висловила сподівання, що до 1 грудня робоча група представить відповідні законопроєкти.

"Це буде спільне бачення того, як повертати електронне декларування й відповідальність за недостовірне декларування та яким чином буде вирішуватися конституційна криза", - додала Кондратюк.

За її словами, парламент також стурбований тим, що уряд досі не подав доопрацьований проєкт Державного бюджету на 2021 рік.

Нагадаємо, що коронавірусом захворіли спікер парламенту Дмитро Разумков і віцеспікер Руслан Стефанчук. Минуле засідання і погоджувальну раду проводила Кондратюк. Минулий пленарний тиждень скоротили до одного дня, а цього тижня нардепи працюють у комітетах.

Рада вже понад місяць не може вирішити конституційну кризу, що виникла через скасування Конституційним Судом низки положень антикорупційного законодавства.

Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт, що передбачає припинення повноважень складу суддів КС та повернення скасованих норм. Однак оскільки суддів КС, відповідно до закону, неможливо звільнити, а рішення Суду не підлягають оскарженню, цей документ викликав занепокоєння як в Україні, так і в світовій спільності. Зокрема, У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду. Також президент наполегливо просив нардепів "Слуги народу" підтримати цей закон і навіть надіслав їм відповідне повідомлення у партійний чат.

Це може відбутися в разі, якщо буде політичний конфлікт.

Раніше нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі LB.ua заявила, що на засіданні фракції разом з президентом Зеленським її колеги більше схилялися до проєкту Разумкова. Верещук зазначила, що, на її думку, проєкт Зеленського взагалі не потрапить на розгляд.

Нардепи також передали до Конституційного суду звернення, в якому просять суддів, що голосували за скандальне рішення, добровільне скласти з себе повноваження або піти у відставку.

Проєкт закону Разумкова парламент збирався розглянути 5 листопада, але народний депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський заблокував розгляд законопроєкту, бо подав альтернативний законопроєкт.