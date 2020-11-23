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В МЗС відреагували на погіршення стану політв'язня Приходька

В МЗС вважають, що усі українці, які незаконно утримуються в Росії та в тимчасово окупованому Криму, мають бути звільнені.

В МЗС відреагували на погіршення стану політв'язня Приходька
Олег Приходько
Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Росія зобов'язана забезпечити медичним доглядом та належними умовами політв‘язня Олега Приходька, стан здоров‘я якого суттєво погіршився.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"РФ зобов’язана забезпечити медичним доглядом та належними умовами політв‘язня Олега Приходька, стан здоров‘я якого суттєво погіршився в слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону", - написав Ніколенко.

Речник МЗС додав, що усі українці, які незаконно утримуються в Росії та в тимчасово окупованому Криму, мають бути звільнені.

Нагадаємо, сьогодні Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що стан здоров'я українського політв’язня, кримського активіста Олега Приходька, який незаконно утримується в слідчому ізоляторі №1 в Ростов-на-Дону, критично погіршився. Умови утримання кримського активіста прирівнюються до катувань.

Омбудсман стверджує, що через різке зниження слуху Олег Приходько позбавлений права на справедливий суд та ефективний засіб юридичного захисту, а неодноразові звернення його адвоката до суду з клопотанням про проведення кваліфікованого медичного обстеження та лікування залишилися без уваги.Крім того, кримського активіста утримують у погано освітленій камері, без належної вентиляції, з недотриманням норми санітарної площі на одну особу та у повній антисанітарії – з щурами, тарганами та комахами.

Олега Приходька затримали торік 9 жовтня після обшуку в його будинку в селищі Оріхове Сакського району. У його гаражі нібито виявили тротилову шашку із запалом для ручних гранат у металевій оболонці з-під вогнегасника з елементами ураження у вигляді зварювальних електродів. Приходько стверджує, що все це йому підкинули.

Його підозрюють у підготовці підриву будівлі міської адміністрації міста Саки. За версією звинувачення, Приходько виготовив вибуховий пристрій, щоб підірвати міську адміністрацію Сак, аби вплинути на органи влади, щоб ті прийняли рішення про входження Криму до складу України. Проти нього порушили кримінальну справу за статтею 205 КК РФ (підготовка теракту) і за статтею 223-1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухових речовин).

Приходько свою провину заперечує і вважає цю справу політичним переслідуванням за його проукраїнську позицію.

7 вересня арешт українському активісту Олегові Приходьку продовжили на три місяці.

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