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Тимошенко: "Батьківщина" провела до місцевих рад 4500 депутатів

За її словами, це друге місце після партії влади.

Тимошенко: "Батьківщина" провела до місцевих рад 4500 депутатів
Фото: Lb.ua

Голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, її партія, за офіційними даними ЦВК, посіла друге місце за кількістю депутатів по всій країні, "поступившись лише «Слугам народу»". Про це вона повідомила під час пресконференції в Києві.

«Ці місцеві вибори, як я і попереджала, були всеукраїнським національним референдумом довіри чи недовіри чинному президенту. Також це був загальнонаціональний референдум сприйняття, підтримки або непідтримки стратегічного курсу, який проводиться у нашій державі», – зауважила лідер партії.

Юлія Тимошенко переконана: те, що за партію влади проголосували лише 17,6%, означає, що понад 80% людей в країні виступили проти чинного курсу.

«Народ України сказав своє «за» докорінну зміну стратегії на стратегію національного розвитку, зміцнення держави, за економічний націоналізм, за те, щоб уся політика держави була поставлена на службу кожному українцю», – упевнена лідер «Батьківщини».

Місцеві вибори 25-го жовтня, на думку Юлії Тимошенко, показали, що суспільство визначилося не тільки з несприйняттям монобільшості та її курсу, вони ще й чітко назвали альтернативу цій владі.

«Альтернатива цій владі – «Батьківщина», яка з усіх опозиційних сил отримала перемогу на цих місцевих виборах та привела до рад по всій країні 4 500 депутатів. «Батьківщина» сьогодні є альтернативою чинній владі не тільки кількісно, а й змістовно», –резюмувала голова партії.

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