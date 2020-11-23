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Чинний мер Кучма переміг на виборах мера Дрогобича з різницею в пів тисячі голосів, - штаб кандидата

Міська ТВК наразі офіційних результатів не оприлюднила. 

Чинний мер Кучма переміг на виборах мера Дрогобича з різницею в пів тисячі голосів, - штаб кандидата
Тарас Кучма
Фото: Високий Замок

Чинний міський голова Дрогобича Тарас Кучма переміг свого суперника в другому турі виборів мера з різницею в 508 голосів.

Про це свідчать дані паралельного підрахунку голосів штабу Кучми, пише ZAXID.net.

Так, за Кучму проголосували 13 103 людини, за самовисуванця Андрія Веселого – 12 595. Міська ТВК офіційні результати поки що не надала. 

Підприємець і голова Благодійного фонду імені своєї родини Андрій Веселий у 2020 створив у місті Центр опору коронавірусу, який надає волонтерську допомогу. Володіє ТОВ "Брати", яка займається виготовленням елементів будівництва, ремонту доріг і тротуарів. Кар'єру розпочинав у Королівському банку Канади. 

Тарас Кучма був добровольцем війни на Сході України, у 2015 році відзначений грамотою ВР за мужність і героїзм під час виконання військового обов'язку. Також нагороджений відзнаками «За безпеку народу» (18 листопада 2014 року), «За доблесну службу» (26 січня 2015 року), медаллю «За жертовність і любов до України» (23 грудня 2014 року).

25 жовтня 2015 на чергових виборах міських голів обраний міським головою Дрогобича. 

Нагадаємо, учора під час виборів у Дрогобичі на Львівщині спостерігачі зафіксували автобуси з молодиками. Молоді люди заявили, що є журналістами і планують охороняти вибори.

За даними ЦВК, явка у Дрогобичі вчора була однією з найвищих – 30,21%.

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