КВУ зафіксував суттєві порушення на виборах у Черкасах, Дніпрі, Рівному, Нікополі і Бердянську

Хоча спостерігачі зафіксували одиничні порушення, але це просто "вершина піраміди".

Комітет виборців України зафіксував суттєві порушення під час другого туру виборів міських голів у Черкасах, Дніпрі, Рівному, Нікополі і Бердянську.

Про це повідомив голова КВУ Олексій Кошель на пресконференції в понеділок.

"У половині міст вибори відбулися відповідно до демократичних стандартів, тобто ми мали чесний і прозорий виборчий процес. Однак у п'яти містах з одинадцяти наші спостерігачі відзначали використання технологій, які є складовою механізмів підкупу виборців", - сказав Кошель.

Спостерігачі КВУ, наприклад, зафіксували в цих містах масове фотографування виборчих бюлетенів, підвезення виборців до дільниць (у тому числі на приватних автомобілях, щоб зробити це менш помітним) і так звані "сітки" з підкупу виборців.

Комітет виборців вважає, що ці технології могли реально позначитися на результатах виборів.

"Зрозуміло, що там, де різниця між кандидатами є великою, невелике точкове використання технологій підкупу не стало суттєвим чинником. Але на загальному результаті ця технологія безпосередньо позначилася", - сказав Кошель.

Хоча спостерігачі зафіксували тільки одиничні порушення (наприклад, близько десяти випадків підвезення в Черкасах), але, на думку Кошеля, це просто "вершина піраміди".

"Ми говоримо лише про вершину піраміди, лише про неуважних виборців і ті кабінки, де можна було простежити [порушення], але переважна більшість випадків залишається в тіні. Ця технологія реально працює. Якщо наприкінці 90-х - початку 2000-х технологія підкупу давала результативність 90%, зараз вона зменшилася. Але саме фотографування, підвезення, інші форми документування волевиявлення дають можливість доводити її майже до 100%", - сказав Кошель.

Нагадаємо, вчора за мерів у другому турі голосували 11 міст.

Громадянська мережа ОПОРА виявила 220 порушень під час ранкового засідання виборчих комісії та під час голосування в другому турі виборів міських голів.

У Рівному в день другого туру поліція заявила про запобігання підкупу виборців на користь одного з кандидатів на посаду мера. Організатори схеми пропонували гроші за голос за одного з кандидатів, натомість просили фото бюлетеня.

У Львові правоохоронці отримали понад 25 повідомлень про ймовірні порушення виборчого законодавства.

У Дніпрі за фактом порушення виборчого законодавства порушено три кримінальні провадження. Одне з них - через ярмарок з агітацією за одного з кандидатів.