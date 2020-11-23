За Філатова на виборах мера Дніпра проголосували більше 80% виборців

За нього віддали голоси у чотири рази більше людей, ніж за Краснова.

Чинний мер Дніпра Борис Філатов на учорашніх виборах міського голови набрав 80,61% голосів.

Такі дані 100% опрацьованих протоколів повідомив секретар міської ради Олександр Санжара, йдеться на сайті Дніпровської ради.

Свого конкурента Загіда Краснова від "Громадської сили" Філатов випередив у чотири рази.

Санжара заявив, що "під час виборів застосовувалися брудні технології": на передвиборчих зустрічах з мешканцями Дніпра у Бориса Філатова стріляли зеленкою з пейнтбольної рушниці, на зустрічах були присутні люди, які перешкоджали здійсненню виборчого права.

"За два тижні до виборів почалося масштабне скуповування голосів виборців. Мене особисто запросили у якісь групи у Telegram та Viber. Навіть якщо мій номер отримав запрошення, можна припустити, що фактично кожен мешканець Дніпра отримав таку пропозицію. До першого туру фігурувала сума від 400 до 600 гривень, у другому турі вона виросла до 1,5 грн за голос. Найбільшим і найчастішим порушенням на виборах у другому турі було фотографування виборчого бюлетеню. Дніпряни повинні розуміти, що продаючи свій голос на виборах, вони продають своє майбутнє!», - наголосив секретар міської ради.

Нагадаємо, що Філатов очолив місто в 2015 році, до цього був бізнесменом і адвокатом, також певний час працював журналістом. Переміг на виборах до парламенту VIII скликання за 27 одномандатним виборчим округом (Дніпро).

Улітку 2020 Філатов та мери ще п'яти міст оголосили про створення власної партії "Пропозиція" для участі в місцевих виборах.

Після завершення другого туру виборів у Дніпрі Центру соціологічних та маркетингових досліджень Socis оприлюднив екзит-поли, згідно з якими Філатов набрав 78,75%, а Загід Краснов - 18,25%.

Однак Дніпро стало містом, де вчорашня явка на вибори була найнижчою серед усіх населених пунктів.