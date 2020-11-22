Філатов переміг на виборах мера Дніпра, - екзит-пол

На виборах мера Дніпра перемагає чинний мер, кандидат від партії "Пропозиція" Борис Філатов.

За нього віддали голоси 78.75%, свідчать дані екзит-полу Центру соціологічних та маркетингових досліджень Socis, пише "РБК-Україна".

Загід Краснов від "Громадської сили" набрав 18,25%.

Філатов очолив місто в 2015 році, до цього був бізнесменом і адвокатом, також певний час працював журналістом. Переміг на виборах до парламенту VIII скликання за 27 одномандатним виборчим округом (Дніпро).

Улітку 2020 Філатов та мери ще п'яти міст оголосили про створення власної партії "Пропозиція" для участі в місцевих виборах.

Після введення урядом України карантину вихідного дня мер Дніпра розкритикував це рішення і оголосив, що місцева комісія ТЕБ та НС не буде імплементувати це розпорядження, бо її члени "захворіли, а кворум не зібрався".

Фото: колаж Lb.ua Загід Краснов і Борис Філатов

Загід Краснов володіє підприємствами важкої промисловості і готельно-ресторанного бізнесу. Керує ГО "Громадська сила".

У 2000-х очолював партію "Громада" Павла Лазаренка. У 2012 році Краснов був затриманий і заарештуваний на два місяці за скоєння ДТП 2008 року. Потім запобіжний захід змінили на підписку про невиїзд, а саму справу згодом закрили.

У грудні 2015 став секретарем Дніпровської міської ради, до цього балотувався в мери, але програв вибори. У 2017 році Загід Краснов написав заяву в поліцію про те, що мер Борис Філатов нібито замовив його вбивство.