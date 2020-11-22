На виборах мера Черкас перемагає чинний міський голова

На виборах міського голови Черкас перемагає чинний мер Анатолій Бондаренко. Він набирає 54,25%.

Його суперник Віктор Євпак ("Голос") набирає 45,7% голосів. Про це свідчать дані екзит-полу соціологічної компанії Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера.

Соціологічна компанія Liberty Report на замовлення студії Савіка Шустера провела власний екзит-пол другого туру виборів міського голови у Черкасах.

У день виборів було опитано 4083 мешканці Черкас. Понад 95 інтерв’юерів та контролерів працювали на 42 дільницях. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Очікувана гранична похибка – 1.45% з довірчою ймовірністю 95% та без урахування дизайн-ефекту.

Бондаренко тричі був депутатом міської ради Черкас, з березня 2010 очолював Черкаську обласну організацію "Батьківщини", але в мери зараз балотувався від "За майбутнє".

З початком епідемії коронавірусу в Україні Бондаренко та центральна влада мали запеклі суперечки через карантин: президент назвав мера бандитом, Богдаренко заявив про політичне переслідування.

Віктор Євпак - підприємець та громадський діяч, очільник IT-компанії eKreative. Балотувався в народні депутати від партії "Голос", але програв іншому кандидатові.