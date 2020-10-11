Суд відмовив меру Черкас у позові проти Зеленського за слова про "бандита"

Печерський районний суд Києва відмовив меру Черкас Анатолію Бондаренку у задоволенні позову до президента Володимира Зеленського. Бондаренко просив суд захистити його честь та гідність та стягнути з президента 1 гривню в якості компенсації.

Про це йдеться у рішенні суду від 1 жовтня.

Зеленський під час пресконференції 20 травня, коментуючи рішення мера Черкас про послаблення карантину без дозволу уряду, сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете", а також повідомив, що проти Бондаренка нібито порушено 19 кримінальних справ.

У позовній заяві йшлося, що "такі фрази в контексті його відповіді журналістові про мера Черкас були сприйняті позивачем і суспільством як те, що президент України назвав мера Черкас бандитом".

Суд вирішив, що слова Зеленського є його оціночним судженням та не містять завідомо неправдивої інформації. Суд не побачив підстав вважати висловлювання президента брутальними, принизливими чи непристойними.

"Публічна особа, державний службовець, повинен бути готовим до підвищеного рівня критики, у тому числі у грубій формі, прискіпливої уваги суспільства і підвищеної зацікавленості суспільства його діяльністю та/або особистим життям, адже вони, обираючи кар'єру публічної особи, погодились на таку увагу", - наголосили у суді.

Оцінивши всі докази, суд дійшов висновку, що позов мера Черкас є необґрунтованим, тому його вирішили не задовольняти. Водночас Бондаренко має право оскаржити це рішення в апеляційному суді.

Нагадаємо, загострення між мером Черкас та центральною владою почалося у травні після того, як Бондаренко всупереч рішенню уряду послабив карантин у місті. Поліція відкрила через це кримінальне провадження.