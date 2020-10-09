Верховний Суд визнав, що Зеленський на iForum-2019 мав виступати українською

Юридичної відповідальності за це немає.

Верховний Суд визнав, що Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою під час виконання службових обов’язків.

Відповідне рішення Велика Палата ВС ухвалила 7 жовтня, інформує пресслужба Верховного Суду.

"Особа звернулася до суду з позовом, у якому просила визнати протиправним спілкування Президента України 23 травня 2019 року на форумі інтернет-діячів iForum-2019 недержавною мовою та зобов’язати його утриматися від спілкування недержавною мовою на всій території України при здійсненні повноважень. Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні заявлених позивачем вимог у повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, розглянувши апеляційну скаргу позивача, Велика Палата ВС вказала на те, що під час виконання службових обов’язків Президент України зобов’язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність.

Враховуючи викладене, Велика Палата ВС закрила провадження у справі, оскільки заявлені позивачем вимоги не підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.

Із повним текстом постанови Великої Палати Верховного Суду від 7 жовтня 2020 року у справі №9901/393/19 (провадження №11-26заі20) можна буде ознайомитися у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Рік тому львівський активіст Святослав Літинський програв суд проти Офісу президента з вимогою надати український переклад російськомовної промови Володимира Зеленського на iForum у травні 2019-го. У своїй позовній заяві Літинський просив Львівський окружний адмінсуд визнати протиправною бездіяльність Офісу президента щодо неналежного розгляду запиту, а також зобов'язати надати письмовий переклад промови президента.

Нагадаємо, Зеленський виступив на форумі інтернет-діячів незабаром після інавгурації. Тоді ж він анонсував створення "держави в смартфоні".