Посольство США прокоментувало ситуацію з доганами Рожковій і Сологубу

В Посольстві США зазначили, що міцний та незалежний Нацбанк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України.

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу.

Про це повідомила пресслужба Посольства США.

"Ми поділяємо стурбованість МВФ з приводу нещодавнього голосування Ради НБУ за догану заступникам голови НБУ Рожковій та Сологубу", - йдеться в повідомленні.

В Посольстві США зазначили, що міцний та незалежний Національний Банк має критично важливе значення для подальшого економічного розвитку України.

Нагадаємо, вчора у МВФ відреагували на догани Рожковій та Сологубу, зазначивши, що забезпечення відповідальності Правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком.

2 жовтня Рада НБУ оголосила недовіру заступникам глави Нацбанку Рожковій і Сологубу. Їм також оголошено догани. 6 жовтня стало відомо, що Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу висловили недовіру через їх публічні виступи.

Катерина Рожкова заявила у Facebook, що причиною висловлення недовіри стали коментарі виданню KyivPost.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин, коментуючи ситуацію з Рожковою і Сологубом, наголосив, що "Національний банк - це не чиясь окрема вотчина, яка належить окремим особам чи кому би то не було". А "окремі посадові особи НБУ, прагнучи показати свою особливість і винятковість, намагаються нав’язувати громадськості свої особисті погляди та оцінки, які навіть не входять до сфери їх службової компетенції".

Голова Національного банку України Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ Катерина Рожкова та Дмитро Сологуб порушили політику "єдиного голосу". А це могло зашкодити взаємодії регулятора з міжнародними партнерами.

Рожкова разом з ексголовою НБУ Валерією Гонтаревою брала активну участь у націоналізації ПриватБанку у 2016 році, який з метою порятунку від краху був докапіталізований на 155 млрд грн. Рожкову неодноразово і безуспішно намагалися відсторонити від виконання її обов’язків через суди.