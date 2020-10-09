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Законом по выборам. «Слуги народа» вернулись к идее поделить киевскую власть

В «Слуге народа» ещё до местных выборов планировали принять закон о столице для окончательного разделения полномочий мэра и главы КГГА. Вспышка коронавируса в парламенте отсрочила, но не поломала эти планы. Голосование за закон для Киева в целом анонсируют уже в ноябре. Что ждет столицу в случае его принятия – в материале LB.ua.

Киевский городской совет
Фото: НВ
Киевский городской совет

Коронавирусные коррективы

Ещё в конце августа, на съезде «Слуги народа», кандидат в мэры Киева от партии власти Ирина Верещук заявила о готовности парламента принять закон 2143-3 «О столице Украины – городе-герое Киеве» до 25 октября. Главная новация документа – это разделение полномочий избранного мэра и главы КГГА, которого на своё усмотрение сможет назначить президент. Учитывая, что шансов победить в Киеве у «Слуги» нет, данная норма выглядит как попытка Банковой получить контроль над столицей и избранным мэром. На прямой вопрос о возможном назначении на эту должность госпожи Верещук, сама она до сих пор продолжает отвечать, что такие предположения – «от лукавого». Добавляя, правда, что на все воля и право президента, если закон таки будет принят.

Рост количества заболевших в Верховной Раде поломали планы по принятию закона во втором чтении ещё до местных выборов. Парламент ушёл на карантин и работает в формате заседаний комитетов (за исключением единственного в октябре пленарного – 20 октября для принятия государственного бюджета на следующий год).

Впрочем, в общении с LB.ua нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Гурин, глава подкомитета по вопросам местного самоуправления и соавтор законопроекта «О столице Украины» сообщил о намерении таки проголосовать за законопроект во втором чтении и в целом уже в ноябре. С ключевой правкой о том, что его нормы будут работать для избранной 25 октября киевской власти.

История вопроса

Сам законопроект в первом чтении Рада приняла еще в октябре прошлого года – когда Банковая в лице главы ОП Андрея Богдана активно воевала против мэра Киева. В сентябре 2019 Кабмин Гончарука согласовал увольнение Кличко с должности главы КГГА. Планировалось, что должность получит нардеп от «Слуги народа» (ныне – министр культуры) Александр Ткаченко. Он же должен был составить Кличко конкуренцию на досрочных киевских выборах, которые планировали объявить сразу же после окончательного голосования по закону о столице. Но «зелёный принтер» начал сбоить, мэр Киева нашел союзников в окружении Зеленского, а главного промоутера перезагрузки киевской власти Андрея Богдана вскоре отправили в отставку.

Фото: Анна Стешенко

Что нового?

Законопроект уже доработали ко второму чтению. Как рассказал LB.ua Дмитрий Гурин, к нему было подано более 900 поправок, большинство из которых внесли нардепы из «Слуги», а также из «Европейской солидарности» и группы «За будущее». Гурин отметил, что Совет Европы уже дал позитивный вывод к законопроекту. «В первую очередь, в части пункта о разделении функций и полномочий местного самоуправления и исполнительной власти. А именно, функции и роли городского главы и главы Киевской городской государственной администрации», отметил он, напомнив, что сейчас президент и Кабмин ставят задачи мэру как главе КГГА. Именно правительство согласовывает всех замов мэра, а президент и Кабмин назначают глав районных горадминистраций.

Законопроектом о столице же предлагается, как утверждает нардеп, «вернуть Киеву самоуправление» – чтобы жители города выбирали мэра и горсовет. Глава КГГА будет назначаться президентом с правом административного надзора и возможности останавливать решения через суд.

Кроме ключевой нормы разделения полномочий мэра и главы КГГА, законопроект предусматривает создание районных советов с хозяйственными функциями, включая решения вопросов застройки.

Дмитро Гурін
Фото: Офіційний конкурс. Меморіал Героям Небесної Сотні в Києві
Дмитро Гурін

«Все нападки на закон, что, мол, мы забираем права у мэра, и будет всесильный глава КГГА с правом вето – это полная чушь. Ничего такого в законе не написано. Государство полностью выходит из управления городом. Права передаются мэру и Киевсовету. Президент и Кабмин, как сейчас, уже не смогут ставить задачи мэру. А у главы КГГА остаются только функции административного надзора. Это отвечает положениям Европейской хартии местного самоуправления. Простыми словами, если ему что-то не понравится, то он может пойти в суд. Это партнёрские отношения власти. Если есть конфликт, то его цивилизованно можно будет решить в суде», – пояснил Гурин.

Коллизию по срокам вступления в силу закона также планируют решить. К законопроекту будут дополнительно внесены поправки, как рекомендованные Советом Европы, так и в части того, что закон заработает для киевской власти, избранной после 25 октября. Ведь в изначальной редакции закон бы начал работать для столичной власти, избранной на следующих выборах – через 5 лет. По его словам, внести поправку по срокам позволяет 118 статья регламента.

По оптимистичным прогнозам Гурина, если Рада заработает полноценно в пленарном режиме, закон в целом вполне реалистично принять уже в ноябре.

«Мы планировали принять его до выборов. Но мы не видим никакой проблемы, чтобы это случилось после... И чтобы закон заработал уже для этой киевской власти после 25 числа», – считает Гурин.

Экс-нардеп и соавтор нескольких законопроектов Леонид Емец (баллотируется в Киевсовет от «ЕС») в общении с LB.ua раскритиковал предложенный документ.

«Его задача очень проста – это возможность шантажировать Кличко. Ведь все мы понимаем, что мэром вновь будет Кличко. Цель – держать его на крючке. И если это не получится, то по новому закону назначить своего человека главой КГГА, который через суды будет блокировать все решения. Главная задача «слуг» – это установить свой контроль в столице», – предупреждает Емец.

«Глава КГГА просто будет сидеть, клацать пальцем и на любой стадии (по средством обращения в суд - прим.) приостанавливать решения как мэра, так и Киевсовета. Это будет не просто институт «смотрящего» в Киеве, а стоп-сигнал на любые действия и решения местного самоуправления. Плюс в законопроекте предлагают создание районных советов, но с абсолютно нечёткими полномочиями. Поэтому такие органы будут скорее рудиментарными. Вся эта редакция противоречит децентрализации. А «слуги» банально манипулируют выводом Совета Европы, который рассматривал законопроект в варианте первого чтения. Теперь же к нему подано почти 1000 правок», – заявил Емец.

Фото: Макс Требухов

По его словам, даже если закон таки будет принят, возникнут вопросы его соответствия Конституции. И попытки оспорить его правомочность в КС. Леонид Емец напомнил, что КСУ ещё в 2003 году своим решением дал разъяснения, что киевский городской глава, избранный общиной, должен быть назначен и председателем КГГА.

«Это прямая норма Конституции, которая не подлежит пересмотру. И не зависит от изменений законов... Поэтому КСУ это уже объяснил, извините, для особого тупых», – резюмировал он.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, Специальный корреспондент
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