Через десять днів у лікарнях Києва може настати повний колапс, – Марина Порошенко

На її думку, час розгортати лікарні третьої хвилі.

«Реальний стан у медичних закладах Києва викликає серйозне занепокоєння. Лікарні першої хвилі переповнені, лікарні другої хвилі теж знаходяться на межі заповнення. При такій тенденції вже за 10 днів в медичних закладах столиці може настати повний колапс», - це повідомила Марина Порошенко після відвідування Київської міської клінічної лікарні №8.



За її словами, протягом останніх двох тижнів у Києві кількість важкохворих на COVID-19 збільшилася майже вдвічі і сягнула більше трьох сотень.

Марина Порошенко нагадала, що ще навесні Київрада виділила близько мільярда гривень для медичної галузі столиці. «За цей час вже можна було розгорнути лікарні третьої хвилі – підготувати приміщення, закупити обладнання та залучити додаткових лікарів», – вважає Марина Порошенко.

Однак, за її словами, «на сьогоднішній день ситуація «з точністю до навпаки». Приміщення не підготовлені і не обладнані. Лікарів не вистачає, бо вони або хворіють, або звільняються через високі ризики і низьку оплату праці».

«Тому ми вимагаємо від місцевої влади негайного розгортання лікарень третьої хвилі та збільшення муніципальної надбавки для медичних працівників. А від центральної влади – виплат обіцяних 300% до заробітної плати медикам, які лікують хворих на COVID-19», – заявила Порошенко.

Як відомо, сьогодні в Україні вперше зафіксовано понад 5 тисяч нових хворих на коронавірус. А в Києві лише останню добу приріст становить понад 10%.