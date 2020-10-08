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Кіровоградська область, яка знаходиться в "зеленій" карантинній зоні, заборонила масові заходи

Голова ОДА Андрій Назаренко вважає це рішення правильним.

Кіровоградська область, яка знаходиться в "зеленій" карантинній зоні, заборонила масові заходи
Архівне фото
Фото: 057.ua

У Кіровоградській області, яка знаходиться в "зеленій" карантинній зоні, заборонили масові заходи через загострення ситуації з коронавірусом в Україні.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Назаренко у Telegram.

За його словами, таке рішення сьогодні прийняла обласна комісія ТЕБ та НС.

"Питання ініціював я через загострення епідемічної ситуації в Україні та можливе загострення у регіоні. Так, ми в "зеленій зоні", і комусь може здатися, що рішення передчасне, але я вважаю, що це правильний крок", - зазначив Назаренко.

Він уточнив, що заборона набирає чинності з 9 жовтня.

Нагадаємо, Кіровоградська область є єдиною в Україні, де рівень захворюваності на COVID-19 нижче базового показника.

Станом на сьогодні, 8 жовтня, в Україні зафіксовано 5 397 нових випадків ковіду - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих виявлено у Харківській області (576) та Києві (422), найменше - в Кіровоградській.

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