Єврокомісія підписала угоду на постачання першого препарату від коронавірусу

У закупівлях взяли участь 36 країн, які підписали Угоду про спільні закупівлі.

Єврокомісія підписала контракт з американським виробником ліків Gilead на постачання до 500 000 курсів лікування Veklury (ремдесивір).

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Угода передбачає збільшення постачання ще на 500 000 курсів.

"Сьогодні ми забезпечуємо доступ до ремдесивіру для лікування до 500 000 нужденних пацієнтів. За допомогою наших спільних закупівель ЄС ми даємо країнам Європи можливість об'єднати зусилля і отримати доступ до життєво важливого обладнання та ліків", - заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

У закупівлях узяли участь 36 країн, які підписали Угоду про спільні закупівлі.

Усі країни-учасниці тепер можуть розміщувати замовлення на закупівлю Veklury (ремдесивіру) безпосередньо. Зараз Veklury - єдині ліки з умовною реєстраційною ліцензією в ЄС для лікування пацієнтів з COVID-19, які потребують кисню.

Підписання цього рамкового контракту слідує за контрактом з Gilead на забезпечення 33 380 курсів лікування препаратом Veklury, які з серпня були розподілені по ЄС і Великобританії. Ця угода профінансована з Інструмента надзвичайної підтримки Єврокомісії (ESI) на загальну суму 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Міністерство охорони здоров'я України проводить клінічні випробування чотирьох українських препаратів для лікування пацієнтів із коронавірусом.