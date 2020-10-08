В Україні 5 397 випадків ковіду за добу, 93 пацієнти померли

В Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих виявлено у Харківській області (576) та Києві (422).

Як свідчать дані моніторингу РНБО, протягом доби 7 жовтня померли 93 пацієнтів з коронавірусом, зокрема 11 у Києві та по 9 у Харківській та Дніпропетровській областях. Побороти недугу вдалося 2 263 людям.

Станом на ранок 8 жовтня в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадків ковіду, із них 4 690 - летальні, 108 233 пацієнтів одужали.

Статистика по областях:

Вінницька обл. - 7 197 (+123)

Волинська обл. - 9199 (+1362)

Дніпропетровська обл. - 7 994 (+306)

Донецька обл. - 5 118 (+294)

Житомирська обл. - 7 457 (+236)

Закарпатська обл. - 10473 (+100)

Запорізька обл. - 5 007 (+145)

Івано-Франківська обл. - 14 693 (+131)

Кіровоградська обл. - 1234 (+19)

м. Київ - 25 896 (+422)

Київська обл. - 10 490 (+199)

Львівська обл. - 21 923 (+227)

Луганська обл. - 1 480 (+86)

Миколаївська обл. - 4 154 (+129)

Одеська обл. - 15 704 (+367)

Полтавська обл. - 3 685 (+188)

Рівненська обл. - 13 798 (+266)

Сумська обл. - 6 197 (+312)

Тернопільська обл. - 14 979 (+242)

Харківська обл. - 22 712 (+576)

Херсонська обл. - 1 636 (+45)

Хмельницька обл. - 7 732 (+259)

Чернівецька обл. - 15 757 (+168)

Черкаська обл. - 5153 (+236)

Чернігівська обл. - 5 066 (+159).

Нагадаємо, впродовж 5 жовтня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужала рекордна кількість пацієнтів - 2 149, 90 людей з підтвердженим ковідом померли. 6 жовтня виявили 4 753 нові випадки COVID-19. Одужали за добу 2 569 пацієнтів.

Попередній найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді померли 92 пацієнти.