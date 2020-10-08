В Україні 5 397 випадків ковіду за добу, 93 пацієнти померли

В Україні зафіксовано 5 397 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу. Найбільше інфікованих виявлено у Харківській області (576) та Києві (422).
Як свідчать дані моніторингу РНБО, протягом доби 7 жовтня померли 93 пацієнтів з коронавірусом, зокрема 11 у Києві та по 9 у Харківській та Дніпропетровській областях. Побороти недугу вдалося 2 263 людям.
Станом на ранок 8 жовтня в Україні 244 734 лабораторно підтверджених випадків ковіду, із них 4 690 - летальні, 108 233 пацієнтів одужали.
Статистика по областях:
- Вінницька обл. - 7 197 (+123)
- Волинська обл. - 9199 (+1362)
- Дніпропетровська обл. - 7 994 (+306)
- Донецька обл. - 5 118 (+294)
- Житомирська обл. - 7 457 (+236)
- Закарпатська обл. - 10473 (+100)
- Запорізька обл. - 5 007 (+145)
- Івано-Франківська обл. - 14 693 (+131)
- Кіровоградська обл. - 1234 (+19)
- м. Київ - 25 896 (+422)
- Київська обл. - 10 490 (+199)
- Львівська обл. - 21 923 (+227)
- Луганська обл. - 1 480 (+86)
- Миколаївська обл. - 4 154 (+129)
- Одеська обл. - 15 704 (+367)
- Полтавська обл. - 3 685 (+188)
- Рівненська обл. - 13 798 (+266)
- Сумська обл. - 6 197 (+312)
- Тернопільська обл. - 14 979 (+242)
- Харківська обл. - 22 712 (+576)
- Херсонська обл. - 1 636 (+45)
- Хмельницька обл. - 7 732 (+259)
- Чернівецька обл. - 15 757 (+168)
- Черкаська обл. - 5153 (+236)
- Чернігівська обл. - 5 066 (+159).
Нагадаємо, впродовж 5 жовтня в Україні коронавірус лабораторно підтвердили у 4348 осіб, одужала рекордна кількість пацієнтів - 2 149, 90 людей з підтвердженим ковідом померли. 6 жовтня виявили 4 753 нові випадки COVID-19. Одужали за добу 2 569 пацієнтів.
Попередній найвищий показник смертності з початку епідемії в країні зафіксували 2 жовтня - тоді померли 92 пацієнти.