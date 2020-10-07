У Києві ще 383 людини захворіли на коронавірус

У Києві за минулу добу зафіксували 383 нові випадки коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 25 474. Захворіли:

212 жінок віком від 18 до 94 років

144 чоловіки віком від 19 до 87 рокiв

14 дівчаток від 3 місяців до 16 років та 13 хлопчиків від 2 років до 17.

Захворіли також 15 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 72 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів. Усього в стаціонарах медзакладів сьогодні лікуються 1587 хворих на коронавірус. Із них 23 дитини. 322 пацієнти - у важкому стані. 509 отримують кисневу підтримку. 31 хворий - під апаратами ШВЛ.

За минулу добу від коронавірусу померли 6 киян. Усього COVID-19 забрав життя 442 мешканців столиці.

Одужало за минулу добу 349 людей. Усього коронавірус подолали 8 894 мешканці Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні в Україні зафіксовано 4 753 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 - це антирекорд кількості нових хворих за добу.