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Мера Умані госпіталізували з двосторонньою пневмонією

В Олександра Цебрія підозра на коронавірус.

Мера Умані госпіталізували з двосторонньою пневмонією
Фото: facebook/Олександр Цебрій

Міського голову Умані Черкаської області Олександра Цебрія госпіталізували з двосторонньою пневмонією та підозрою на коронавірус.

Про це Цебрій повідомив у відеозверненні пізно увечері в понеділок, 5 жовтня.

"З обіду мені стало зле, я відчув слабкість, поміряв температуру – вона була 38,5, я перестав відчувати смак. Проконсультувавшись із лікарем, я зробив КТ, яке показало двосторонню пневмонію. Я викликав швидку допомогу, мене обстежили, послухали легені і сказали, що у мене дійсно є запалення легень, наполягли на шпиталізації", – розповів він.

Наразі Олександр Цебрій перебуває в інфекційному відділенні міської лікарні. Йому зробили тест на COVID-19. Результатів на час публікації відеозвернення не було.

Раніше мер Чернігова Владислав Атрошенко повідомив, що заразився коронавірусом.

Як повідомляли, від початку пандемії COVID-19 підтверджено в 63 народних депутатів і працівників апарату Верховної Ради, із них у 27 - у вересні.

У жовтні Верховна Рада України засідатиме лише один день через спалах коронавірусу серед депутатів.

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