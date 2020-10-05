У Києві ще 286 людей захворіли на коронавірус

На сьогодні в столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

У Києві за минулу добу виявили 286 нових хворих на коронавірус, 10 випадків - летальні.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"На сьогодні в столиці вже 24 736 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли:

163 жінки віком від 18 до 90 років

99 чоловіків віком від 19 до 90 рокiв

12 дівчаток від 4 до 17 років і 12 хлопчиків від 4 до 17 років.

Захворіли, зокрема, і 12 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 32 пацієнтів. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Минулої доби від коронавірусу померло 10 киян, Всього COVID-19 забрав життя 430 мешканців столиці.

"Середній вік тих, чиє життя забрав вірус, - 68 років. У віці від 65 років померли 294 хворих. Тим, кому було 50-64 роки - 103 людини. У віці 30-49 років померли 30 хворих. Наймолодшій хворій, яка померла від коронавірусу, було 25 років. Найстаршому – 96.", - додали в КМДА.

Одужали за минулу добу більше людей, ніж захворіли – 399. Всього коронавірус подолали 8 263 мешканці Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні позитивний результат тесту на коронавірус отримали 3 774 особи, 33 хворих померли. 1 145 пацієнтів одужали.